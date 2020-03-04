Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?

Ebegümeci taze haldeyken veya kurutularak kullanılmaktadır. Bu bitki yemek, salata ve çay olarak hazırlanabilir.



Ebegümecinin Faydaları Nelerdir?



Ebegümeci, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle tanınmaktadır. İçerdiği C vitamini vücudu çeşitli hastalıklara karşı koruma özelliğine sahiptir. Kanser gibi ciddi hastalıkların engellenmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Kış aylarında yaşanan grip salgınlarına karşı direnç sağlar. Metabolizmayı güçlendirerek, vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.



Ebegümeci yüksek miktarda fosfor, kalsiyum ve D vitamini içermektedir. Bu maddeler, vücutta kemiklerin korunmasında etkilidir. Özellikle menopoz döneminde yaşanan kemik erimelerinin engellenmesi için fayda sağlar. Kasların güçlenmesi, vücudun iskelet sisteminin direnç kazanmasına yardımcıdır.



Ebegümeci antioksidan maddeleri içermektedir. Bu maddeler, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardım etmektedir. Düzenli olarak tüketilen ebegümeci vücutta detoks etkisi sağlamaktadır. Karaciğerin ve safra kesesinin temizlenmesinde önemli bir etki sunmaktadır.



Vücudun ihtiyacı olan bitkisel proteinleri de içeren ebegümeci, insan beslenmesinde büyük değer taşır. Uzmanlar, özellikle bahar aylarında toplanan ebegümecinin tüketilmesini önermektedir. Bu dönemlerde toplanan ebegümeci, zeytinyağlı bir yemek olarak hazırlanabilir. Çiğ durumda salatalara eklenebilir.



Ebegümeci Çayı



Ebegümecinin kurutulması, bu bitkinin kış aylarında da kullanılmasına olanak vermektedir. Kurutulan ebegümeci, çay olarak tüketilebilir. Ebegümeci çayı demlemek için öncelikle temiz ve saf bir suya ihtiyaç duyulur. Suyun kalitesi ne kadar yüksek olursa, hazırlanan çay o denli fayda sağlamaktadır.



Çayı hazırlamaya başlarken, bir fincan suyu kaynatmak yeterlidir. Kaynamış suyun içerisine bir çay kaşığı kadar öğütülmüş ebegümeci yaprağı konulur. Ardından beş dakikalık demleme sürecine geçilir. Bu süreden sonra ebegümeci çayı, limon eklenerek tüketilebilir. Karışıma şeker eklenmemesi tavsiye edilmektedir. Bu sayede çok daha sağlıklı bir tüketim elde edilecektir.



Ebegümeci çayı, bitkinin morumsu çiçeklerinin kurutulmasıyla elde edilmektedir. Ancak bitkinin yaprakları da çay yapımında kullanılabilir. Ebegümecinin gerek yaprakları gerekse çiçekleri, insan sağlığı için hayli büyük faydalara sahiptir. Bu çayın yılda en az iki kez 21 günlük kürler halinde tüketilmesi önerilir. Çayın sabahları aç karnına içilmesi, etkisini güçlendirecektir.



Ebegümeci Çayı Neye İyi Gelir?



Ebegümeci çayı, idrar söktürme özelliğine sahiptir. Bu sayede vücuttaki zararlı maddelerin hızlıca atılmasına yardım eder. Böbrek ve idrar yollarının temizlenmesinde güçlü bir etki sunmaktadır. Bu çay, ağızdaki bakterilerin giderilmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Özellikle diş ve eti iltihabında başarılı sonuçlar sunar. Ağızdaki iltihaplanmada ebegümeci çayı gargara olarak kullanılabilir.



Ebegümeci, güçlü bir iltihap giderici olarak tanınmaktadır. Demlenen ebegümeci çayı, boğaz iltihaplarında kullanılabilir. Bu tür durumlarda çay ile boğaz gargarası yapılabilir. Ancak çayın içilmesi, vücudu içeriden de desteklemeye yardımcı olacaktır. Soğuk algınlığı halinde ebegümeci çayı, ateş düşürücü etki meydana getirmektedir.