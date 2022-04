EBELEME OYNARKEN ÖĞRETMENİ TARAFINDAN KEŞFEDİLDİ, DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ OLDU - Son Dakika

İLKOKUL 5'inci sınıfta arkadaşlarıyla ebeleme oynarken hızlı koşusu ile dikkatini çektiği öğretmeninin 'Gel kızım hızlı koşuyorsun seni atletizm yarışmasında deneyelim' sözüyle atletizme başlayan Yayla Günen (25), büyük başarılara imza attı. Ulusal ve uluslararası kros yarışlarında onlarca madalya kazanan Günen, Portekiz'in Aveiro şehrinde 10-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Üniversitelerarası Kros Dünya Şampiyonası'nda 10 kilometrelik kadınlar yarışında 32.14'lük dereceyle üçüncü olmayı başardı.

Iğdır'da yaşayan Kılıç ailesi 2004 yılında İstanbul'a göç etti. 9 çocuklu ailenin en küçükleri olan Yayla Kılıç, ilkokul 5'inci sınıfta öğretmeni tarafından keşfedilerek atletizm sporuna başladı.Okul bahçesinde arkadaşlarıyla ebeleme oyunu oynayan Yayla'nın hızlı koştuğunu gören öğretmeni, 'Gel kızım hızlı koşuyorsun seni atletizm yarışmasında deneyelim' sözüyle atletizm pistlerine çıktı. 2015 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen dağ koşusunda birinci olarak milli takıma seçilen Yayla, katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda 4'üncü oldu. Ulusal ve uluslararası yarışlarda onlarca madalya alan Yayla, 6 yıl önce Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü kazandı. Burada öğrenimini sürdüren Yayla, kendisi gibi sporcu olan Vedat Günen'le hayatını birleştirdi. Aktif spor yaşantısına devam eden Yayla Günen, 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında Portekiz'in Aveiro şehrinde düzenlenen Üniversitelerarası Kros Dünya Şampiyonası'nda 10 kilometrelik kadınlar yarışında 32.14'lük derecesiyle üçüncü oldu. Başarılarına yenisini eklemek isteyen Günen, günde 30 kilometre koşuyor. 22 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Günen, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

ZİRVE HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Ailesiyle Iğdır'da yaşarken 2004 yılında İstanbul'a göç ettiklerini belirten Yayla Günen, şunları söyledi:

"İstanbul'da 5'inci sınıfta ebeleme oynarken öğretmenim tarafından keşfedildim. Öylece başladık. 5'inci sınıfta katıldığım ilk Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Ailem her zaman destek oldu. Buradan da onlara çok teşekkür ediyorum iyi ki varlar. Ailede tek okuyan benim. Bundan 7 yıl önce milli takıma seçildim. Kütahya Gediz'de dağ koşusu vardı. Orada birinci oldum ve milli takıma seçildim. Yaklaşık bir ay önce Portekiz'e gittik. Üniversitelerarası Kros Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldum. Bu yüzden çok mutluyum, gururluyum. İyi ki atletizm sporcusuyum. Çok severek yapıyorum. Şu anki hedefim İngiltere'de yapılacak olan 10 bin metre Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak. Ama zirve hedefim her zaman olimpiyat şampiyonluğu. Şu anda aslında bütün çalışmalarımı bu yönde yapıyorum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'na katılarak şampiyon olmayı hedefliyorum. Sabah 15, akşam 15 olmak üzere günde 30 kilometre koşuyorum. Haftanın 3 günü stadyumda geri kalan günlerde ise arazi ve yollarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben buradan bütün ailelere sesleniyorum. Özellikle kız çocuklarını spora yönlendirsinler. Emin olun her zaman kazanan onlar olur."

ANTRENÖRÜ KAYINBİRADERİ

Yayla Günen'in antrenörlüğünü yapan kayınbiraderi Sedat Günen, çalışmalarına da eşlik ediyor. Yayla Günen'e 2016 yılından beri antrenörlük yaptığını belirten Milli Takım Antrenörü Sedat Günen, "2016 yılında Yayla ile birlikte çalışmaya başladık. Bu süreçte Yayla, 21 kilometre olan yarı maratonu 1.10 dakikada koşarak Türkiye tarihinin en iyi derecesini elde etti. En son Portekiz'de düzenlenen Üniversitelerarası 10 bin metre Dünya Kros Yarışmasında 3'üncü oldu. Yayla, 2024 Olimpiyat kadrosunun olimpik sporcusu. Nihayetinde hedefimiz barajı geçip olimpiyat oyunlarına katılmak. Ama öncesinde İngiltere'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonasını da kazanmayı istiyoruz" diye konuştu.

YAYLA GÜNEN'E DEKAN DESTEĞİ

Beden eğitimi öğretmenliğini bitirdikten sonra aynı fakültede antrenörlük bölümünü okuyan Yayla Günen'e bir destek de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar'dan geldi. Yayla'nın örnek bir sporcu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bayraktar, "Yayla, 6 yıldır bizim öğrencimiz. Şu an Ağrı'da milli takım kampı var. Özellikle kros sporcuları Ağrı'da kamp yapıyorlar. İyi bir kamp ortamı oluştu. Yayla ile birlikte üniversite olarak hedeflerimize ulaştık. Türkiye Şampiyonu oldu. Portekiz'de dünya şampiyonasında 3'üncü oldu. Şimdide Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor. Gayet iyi bir seviyede. Yayla'dan çok şey bekliyoruz" dedi.