Ebeler Kovid-19 sürecinde de annelerin en büyük destekçisi - Son Dakika

Dünyanın en eski mesleklerinden birini yapan ebeler, bir yandan annelerin mutluluklarına tanıklık ederken bir yandan da anne ve bebeği yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korumak için mücadele veriyor.

Doğum sırasında annelere destek olan, onların en mutlu anlarına tanıklık eden ebeler, insan hayatını doğrudan ilgilendiren bu zor görevi fedakarca yerine getiriyor.

Doğduklarında dünyaya ilk gözünü açan bebeklere "merhaba" diyen ebeler, her birine kendi çocuğu gibi şefkatle yaklaşıyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde 33 yıldır ebelik yapan İkbal Engin, mesleğinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Mesleğini ilkokul yıllarında seçtiğini, büyük bir heyecanla "ebe olmak istiyorum" deyip mahalle mahalle gezdiğini anlatan Engin, mesleğini çok severek yaptığını belirtti.

Meslek hayatı boyunca çok sayıda doğuma tanıklık ettiğini vurgulayan Engin, "Ebeliğin hem normal hem de sezaryenle doğum kısmını doya doya yaşadım. Çok fazla göbek kestim, çok fazla göbek ismi koydum. Hemen hemen tüm hemşire arkadaşlarımın çocuklarının göbeklerini hep ben kestim. Beni gördüklerinde hala 'ebe anne' diyerek yanıma koşuyorlar. Bu benim için çok büyük mutluluk." dedi.

Tüm dünyanın sarsıldığı salgın sürecinden geçtiklerini, bu sürecin en çok da fedakarca çalışan sağlık çalışanlarını etkilediğine değinen Engin, hep birlikte gerekli önlemleri alarak kötü günleri atlatacaklarını dile getirdi.

"Anne pozitif ise bebeğini bir süre göremiyor"

Ebe Fatma Şahin ise salgın nedeniyle çok zor şartlarda mesleklerini yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Kovid-19 sürecinde de doğum yapan annelerin de olumsuz etkilendiğini anlatan Şahin, "Aileler için büyük bir heyecan bir çocuğun dünyaya gelmesi. Pandemi süreci anne ve babaların çocuklarını görmesini de engelledi. Bebeler doğar doğmaz anne pozitif ise bebeğini bir süre göremiyor. Bu süreçte ebelere büyük görev düşüyor. Annelerin moral ve motivasyonunu yükseltmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Salgın sürecinde annelerin doğum yapmaya çok tedirgin geldiğini aktaran Şahin, onları rahatlatmak adına her türlü desteği verdiklerini, annelere en etkili bakımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 25 yıldır ebelik yapan Ayşe Kaya ise dünyanın en eski mesleklerinden biri olan ebeliğin çok fedakarlık istediğini dile getirdi.