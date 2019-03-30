Son Dakika Haberleri: Ebelere "Doğuma Güncel Yaklaşım Eğitimi"

Ebelere "Doğuma Güncel Yaklaşım Eğitimi"

1 saat önce

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol gereği ebelere doğuma güncel yaklaşım eğitimi verildi.

Ebelere
Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü ile Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan protokol gereği ebelere doğuma güncel yaklaşım eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Seyyid Burhaneddin Ek Binasında kursiyerlere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünden gelen öğretim görevlileri, ebelik mesleğinin önemi, ebelik mesleğinin felsefesi, etik yaklaşımlar, normal doğumun anne ve bebeğin sağlığına katkıları, doğum eylemi, doğum eyleminde ebenin rolü, ebelik uygulamaları, doğum sırasında nefes ve beden egzersizleri, doğum pozisyonları ve doğum sonrası bakım konuları anlatıldı.

5 gün süren eğitimin sonunda düzenlenen sertifika törenine katılan İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli, ebelik mesleğinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Burcu Yurtsal ise anne ve yenidoğan sağlık oranlarını yükselterek ülkenin gelişmişlik ve ekonomik düzeyine nasıl katkıda bulunabileceğini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:38 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kayseri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
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