Ebelik hizmetlerinin iyileştirilmesi halinde 2035'e kadar her yıl 4,3 milyon hayat kurtarılabilir - Son Dakika

Ebeliğe, 2035 yılına kadar uygun biçimde yatırım yapılması halinde dünyada her sene 4,3 milyon hayatın kurtarılabileceği bildirildi.

Independent'ın haberine göre, ebeliğin standartlarının iyileştirilmesinin getirilerine ilişkin araştırmanın sonuçları "The Lancet Global Health" dergisinde yayımlandı.

Araştırma, 2035 yılına kadar ebelerin sayısının artırılması, eğitimleri, yetiştirme programları ve çalışma koşullarının revize edilmesi halinde gebelikte anne ile yeni doğan ölümlerinin ve düşüklerin üçte ikisinin önüne geçilebileceğini, her yıl 4,3 milyon canın kurtarılabileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın lideri Dr. Andrea Nove, düşük ve orta gelirli ülkelerde gebelik hizmetlerinin iyileştirmesinin önünde birçok engelin bulunduğuna işaret ederek bunları, kalifiye ebelerin eşit dağılımının sağlanmaması, ulaşım koşullarının zorluğu, teçhizat sıkıntısı ve halkın güvensizliği olarak sıraladı.

Dundee Üniversitesinde ana sağlığı uzmanı ebe Profesör Mary Renfrew, bulguların, ebelik bakımının kalitesinin, ölümlerin önüne geçtiğine ilişkin kanıtı güçlendirdiğini değerlendirmesini yaptı.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce her yıl 2,8 milyon gebe kadın ve yeni doğanın genellikle önlenebilir sebeplerle hayatını kaybettiği ifade ediliyordu.