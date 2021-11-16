Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 3 ilçenin sınırlarında bulunan Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çay ilçesine bağlı Çayırpınar köyünde göl kıyılarında bulunan sazlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Çay ve Bolvadin ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanıyor.

Çayırpınar Köyü Muhtarı İbrahim Kıyar, AA muhabirine, Eber Gölü'nün art niyetli kişi veya kişilerce yakıldığını düşündüklerini söyledi.

Bu kişilerin amaçlarının da belirsiz olduğunu dile getiren Kıyar, "Vatandaşın kış günlerinde rızkını çıkardığı kamış ve sazlıklar yok oldu. Ne amaçla yangının çıktığını da anlamış değilim. Uzun yıllardır burada hasat yapılmıyor, birikiyor. Yıldırım düşmesi sonucu da yanabiliyor. Şimdiki yangında olduğu gibi art niyetli kişiler de yakabiliyor. Çok şükür can kaybı yok." dedi.