Eber Gölü çevresindeki sazlık alanda yangın çıktı - Son Dakika

Ekipler, göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanıyor.

İhbar üzerine olay yerine Çay ve Bolvadin ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çay ilçesine bağlı Çayırpınar köyünde göl kıyılarında bulunan sazlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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