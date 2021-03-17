Eber Gölü'nde 6 ayrı noktada sazlık yangını - Son Dakika

Eber Gölü'nde 6 ayrı noktada sazlık yangını
17.03.2021 17:58
TÜRKİYE'nin en önemli göllerinden olan ve birçok kuş türünü barındıran Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nün suları çekilen bölümünde 6 farklı noktada sazlık yangını çıktı.
TÜRKİYE'nin en önemli göllerinden olan ve birçok kuş türünü barındıran Afyonkarahisar'daki Eber
Gölü'nün suları çekilen bölümünde 6 farklı noktada sazlık yangını çıktı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ile Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan, 10 köyün geçim kaynağı Eber Gölü'nün, suları çekilen kısımdaki 6 ayrı noktada sazlık yangını çıktı. Öğle saatlerinde başlayan yangını gören köylüler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine bölgeye Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yangına Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bazı yerlerde ise göl zemininin bozuk ve bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edilemedi.
- Afyonkarahisar
Son Dakika "Ailem bana inanmadı" diyen kepçe operatörü üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı! Feci anlar kamerada UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı