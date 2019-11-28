Eber Gölü'nde su, günden güne azalıyor (2)

KAYMAKAM: EBER GÖLÜ PİSLİK İÇİNDE

Çay Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, Eber Gölü'yle ilgili çok yönlü bir proje hazırlığında olduklarını belirterek, "Eber meselesi günübirlik halledilebilecek bir mesele değil. Çok yönlü bir proje. Bizim de projeye yıl sonuna kadar başlamamız gerekiyor, Çevre Bakanlığı'nın bir projesi vardı geniş çaplı. Yürüyüş yolları, kamp alanları, izleme kuleleri olan. Ancak malumunuz, 'Eber Gölü pislik içinde', lafı hiç dolandırmaya gerek yok. Hem Eber Gölü'nün dip çamur temizliği meselesi var, hem oradaki eski sazlık alanların biçilmesi meselesi var. Çünkü köylünün buradan ciddi bir geliri var. Komisyoncular burada köylünün hakkını ciddi anlamda gasbediyor. Bu iki aşamalı bir şey. Biz projeyi yapmak istiyoruz, ancak bu projenin ilerleyişiyle birlikte temizliğinin de ilerlemesi gerekiyor. Buraya atık bırakan işletmelerin de bundan vazgeçmesi gerekiyor" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: FABRİKA ATIKLARININ ENGELLENMESİ GEREKİYOR

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da Eber Gölü'nde çekilmenin son dönemde ortaya çıkan bir durum olmadığını söyledi. Bölgenin yakınındaki Akşehir Gölü ile Eber Gölü arasında su dengesini sağlamak amacıyla geçmişte açılan bir bağlantı olduğunu anlatan Başkan Hüseyin Atlı, Eber'deki su seviyesinin azalmasında bunun da önemli bir etken olduğundan bahsetti. Başkan Hüseyin Atlı, "Su çekilmesi var. Ama bu Akşehir Gölü ile Eber Gölü arasında bir bağlantı açılmıştı. Gölden ciddi anlamda kaçak var. Bunun giderilmesi gerekiyor. Suyun çekilmesinden önce de göle etraftaki fabrika atıklarının engellenmesi gerekiyor. Mevcut arıtmaların kontrolü gerekiyor. Bu doğal bir göl, bölge için de katma değeri yüksek bir göl. Gölün temizlenmesi ve çevre konusunda bizlere, tüm yetkililere ciddi görevler düşüyor" dedi.

'GÖLÜN KİMYASINI BOZAN SANAYİ ATIKLARI'

Göldeki su seviyesinin azalmasında yer altı sularının çekilmesi, yağışların azalmasının da etkisi olduğunu kaydeden Başkan Hüseyin Atlı, "Biz belediye olarak Çay'a sınırı olan alanların korunması, gözetlenmesi konusunda ciddi anlamda tedbir alıyoruz. Buraya Çay tarafından bir atık girme ihtimali yok. Ama tabii bu sadece Çay ilçesiyle ilgili değil. Buraya sınırı olan bölgeler var. Gölün kimyasını bozan sanayi atıkları. Doğa Koruma ve Milli Parklar, Valilik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekenleri yapıyor" diye konuştu.