Eber Gölü'nde yangın - Son Dakika
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Eber Gölü'nde yangın

03.10.2022 15:37

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçe sınırları içerisinde kalan bölümündeki sazlık alanlardan alevler yükseldi.

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçe sınırları içerisinde kalan bölümündeki sazlık alanlardan alevler yükseldi. Gölün kuruyan kısmındaki kamışların alev alev yandığı anlar dron ile görüntülendi.

Yangın, gölün Çay ilçesine bağlı kısmında meydana geldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede gölün büyük bir bölümüne yayıldı. Uzun süren kuraklık ve çevresel etkenlere bağlı olarak kuruyan göldeki kamışlar yanarken, yangın bölgesinden çıkan dumanlar Çay ve Bolvadin ilçelerinden de göründü. Yangının gölün kuruyan kısmında olması ve zeminin bataklık tehlikesi oluşturmasından dolayı itfaiye araçları alevlere müdahale edemezken, bundan dolayı alevler kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Bölgede çıkan yangın devam ederken, itfaiye ekipleri yangına müdahale için bekliyor.

(Onur Dal - İHA)

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Kaynak: İHA

Eber, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eber Gölü'nde yangın - Son Dakika

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