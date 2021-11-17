Eber Gölü'nde yine yangınlar başladı - Son Dakika

Eber Gölü'nde yine yangınlar başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da geçen yıl defalarca yanan Eber Gölü'nün sazlık alanlarında yine yangın çıktı.

Afyonkarahisar'da üç ilçenin sınırları içerisinde bulanan Eber Gölü'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çay ilçesine bağlı Çayırpınar köyünde göl kıyılarında bulunan sazlık alanda meydana gelen yangın yayılıyor.

Gölü zeminin yumuşak olması nedeniyle yangına müdahalede itfaiye ekiplerinin güçlük çektiği bildirildi.

Bu arada çevredeki vatandaşlar, kasıtlı olarak birilerinin yangın çıkardığını öne sürdüler.