Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika

Eber Gölü'ndeki sazlık alanda yangın (2)
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YANGIN KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜAfyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde sazlık alanların bulunduğu noktada çıkan yangın rüzgarın şiddetini azaltması ve bölgede etkili olan yağışla birlikte kendiliğinden söndü.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:40 Kaynak: DHA
YANGIN KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ
Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde sazlık alanların bulunduğu noktada çıkan yangın rüzgarın şiddetini azaltması ve bölgede etkili olan yağışla birlikte kendiliğinden söndü. Yangın nedeniyle yaklaşık 45 dönüm sazlık alanın yandığı tahmin edilirken, göldeki birçok hayvan da alevlerin arasında kalarak telef oldu.
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