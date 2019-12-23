Eber Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangında 35 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eber Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangında 35 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

Eber Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangında 35 dönüm alan zarar gördü

6 saat önce

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangında, 35 dönüm alan zarar gördü.

Eber Gölü'ndeki sazlıkta çıkan yangında 35 dönüm alan zarar gördü, System.String[]

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangında, 35 dönüm alan zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi sınırlarında bulunan Eber Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde çıkan yangına göl içerisinde olmasından dolayı müdahale edilemediği belirtildi. Yangının gece saatlerinde söndüğü kaydedildi.

Gölde rehberlik yapan Kadir Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçim kaynağı olan sazlıkların tamamıyla yok olduğunu belirterek, "Vatandaş buradan ekmek kazanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda yakıldı göl. İçerisinde bir sürü canlı varlık yok oldu. Bu vicdansızlıktır. İnsanlığa sığmaz. Kendi kaynağımızı kendi ellerimizle yok ediyoruz."

Türkiye, Afyon, Eber, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:52 Kaynak: AA
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