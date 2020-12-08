Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü - Son Dakika

Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü

08.12.2020 18:05
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde, dün gece suların çekildiği 2 noktada çıkan yangın, yağan yağmurla söndü.

AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde, dün gece suların çekildiği 2 noktada çıkan yangın, yağan yağmurla söndü. Yaklaşık 600 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, alevlerden kaçamayan bir yavru köpek, 2 civciv, bir tavuk ve horoz, yan yana yaşamını yitirdi.

Eber Gölü'nün Bolvadin ilçesi Derekarabağ ve Çay ilçesi Çayırpınar köylerindeki sazlık alanda dün gece 2 ayrı noktada yangın çıktı. Alevleri gören köylüler, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirerek, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekipleri, zeminin yumuşak olması nedeniyle ilerleyemedi. İtfaiye araçları ağırlıkları nedeniyle yumuşak zemine batma riski taşıyınca, yangına müdahale edemeden geri döndü.

Rüzgarın şiddetine göre yön değiştiren ve zaman zaman büyüyen alevler, gece yarısı başlayan yağmurla söndü. Kamışlar ile otların bulunduğu  600 dönüm alanda zarara yol açan yangında çok sayıda hayvan da öldü. Bir köpek yavrusu, 2 civciv, bir tavuk ve bir horoz da sabah saatlerinde yan yana ölmüş olarak bulundu.Derekarabağ köyünde yaşayan Ceylan Taşağıl (40), "Yaklaşık 600- 650 bin metrekarelik yer yandı. Yaklaşık 20 köyün ekmek teknesi olarak faydalandığı, umudunun kaybolduğu andır. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Burada insanların ekmeğiyle oynamak kolay değil. Bunu yapanı Allah'a havale ediyorum. Onun da çoluğu çocuğu vardır, yazık günah. Bu gölden 20 köyde, 10 bin 500 kişi faydalanıyordu. Bu tür olayların nedeni de bu gölün susuz ve kurak kalması. Bu kadar insan mağdur oldu" dedi.Eber Gölü çevresindeki kamışların satılmasıyla 20 köydeki binlerce kişinin ekmek parası kazandığını anlatan Taşağıl, "Bu 20 köyün 1 milyon dolar civarında kazancı oluyordu. O da fitne fesat sayesinde yok oldu gitti. Şimdiden sonra köylüler ne yapabilir? Bu insanların çocukları var" diye konuştu.Yangında sadece kamışların ve otların değil çok sayıda hayvanın da yanarak öldüğünü anlatan Ceylan Taşağıl, şöyle dedi:

"Bu hayvanlar bile birbirine sarılıp yanmışken, biz insanlar birbirine zarar verdiğini sanarak, hala doğaya ve hayvanlara yönelik katliama devam etmekteyiz. İşte gördüğünüz gibi görüntü ortada, hayvanlar bile insanlar yüzünden zarar görüyor."


- Afyonkarahisar
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü
Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eber Gölü'ndeki yangında 5 hayvan yan yana öldü - Son Dakika


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