Eber Gölü'nü ateşe veren şüpheli drone sayesinde yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eber Gölü'nü ateşe veren şüpheli drone sayesinde yakalandı - Son Dakika

Eber Gölü'nü ateşe veren şüpheli drone sayesinde yakalandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nde son dönemlerde artan yangın olaylarının ardından drone ile inceleme faaliyetleri yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 Mart'ta yaşanan yangına sebep olan şüpheliyi gözaltına aldı.

Eber Gölü'nü ateşe veren şüpheli drone sayesinde yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nde son dönemlerde artan yangın olaylarının ardından drone ile inceleme faaliyetleri yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 Mart'ta yaşanan yangına sebep olan şüpheliyi gözaltına aldı.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına görevlilerince son dönemlerde Eber Gölü ve çevresinde artış gösteren yangın olaylarının önüne geçebilmek maksadıyla görevlendirilen jandarma ekiplerince 9 Mart günü öğleden sonra sıralarında Eber Gölü iç kısmındaki sazlık alanda yangın olayı meydana geldiği tespit edildi. Bölgenin karadan ulaşıma elverişti olmaması nedeniyle drone ile havadan yapılan kontroller esnasında, bölgede bir hareketlilik tespit edilerek, yangın alanından çıkan balıkçı kayığı tespit edilmiş olup, drone tarafından alınan görüntülerin incelenmesi ve bölgede yapılan araştırmalar neticesinde 11 Mart tarihinde bahse konu yangını çıkardığı tespit edilen, S.E. isimli şüpheli şahsa ulaşılarak gözaltına alındı ve adli tahkikata başlanıldı.


Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçe Jandarma Komutanlıkları tarafından; son dönemlerde Eber Gölü ve çevresinde artış gösteren yangın olaylarının önüne geçebilmek maksadıyla, bahse konu bölgede gece/gündüz fark etmeksizin görevlendirilen Jandarma ekiplerince karadan ve havadan kontrollere devam edileceği ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Eber, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:43 Kaynak: İHA
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