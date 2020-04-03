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Eber Gölünün yeni konukları "pelikanlar" oldu
6 saat önce
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü'nün yeni misafirleri pelikanlar, dronla görüntülendi.
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü'nün yeni misafirleri pelikanlar, dronla görüntülendi.
Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü, bahar ayında göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.
Bölgede 146 çeşit kuş türünün barındığı Eber Gölü'nün, nisan ayının ilk günlerinde gelen misafirleri pelikanlar, sığ sularda topluca avlanıyor.
Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, pelikan sürüsünü havadan görüntüledi. Pelikan sürüsünün, gölün üzerinde topluca uçuşları güzel görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:21 Kaynak: AA
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