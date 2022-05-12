AFYONKARAHİSAR - "Eber Sarısı"nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - "Eber Sarısı"nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira

12.05.2022 16:55

Sadece Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Eber beldesindeki göl çevresinde yetişen ve endemik türler arasında yer olan "Eber sarısı"nı koparanlara ve taşıyanlara 109 bin 593 lira para cezası veriliyor.

Sadece Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Eber beldesindeki göl çevresinde yetişen ve endemik türler arasında yer olan "Eber sarısı"nı koparanlara ve taşıyanlara 109 bin 593 lira para cezası veriliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın biyoçeşitlilik zenginliği bakımından önemli iller arasında olduğunu kaydetti.

Erişmiş, "Akşehir Gölü ile Eber Gölü arasındaki bölgede bulunan Eber sarısı, bizim önemli endemik türlerimizden bir tanesi. Bölge, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün gözetimi altında, etrafı çitle çevrilmiş durumda. Bu türe zarar vermenin cezası 109 bin 593 liradır. Eber sarısı endemik tür olduğundan dolayı bölge, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile izlenmektedir." dedi.

Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş de Eber sarısının sadece Eber bölgesinde bulunduğunu kaydetti.

Ateş, Eber sarısının mayıs başında açtığını ve 1 ay çiçekli olduğunu anlatarak, "Bu güzelliği il dışından ziyaretçiler, fotoğraf ve aile grupları medyadan takip ettikleri kadarıyla bizimle irtibata geçtiklerinde biz onları tur eşliğinde getirerek bu güzelliği gösteriyoruz. Koparılması, çiğnenmesi durumunda para cezası kesiliyor." diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR - Eber Sarısı nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira
AFYONKARAHİSAR - Eber Sarısı nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira
AFYONKARAHİSAR - Eber Sarısı nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira
AFYONKARAHİSAR - Eber Sarısı nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira
AFYONKARAHİSAR - Eber Sarısı nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira
AFYONKARAHİSAR - Eber Sarısı nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira
AFYONKARAHİSAR - Eber Sarısı nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira
AFYONKARAHİSAR - Eber Sarısı nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira
AFYONKARAHİSAR - Eber Sarısı nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira

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Bu güzelliğin koparmanın cezası 109 bin TL Bu güzelliğin koparmanın cezası 109 bin TL YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR YILDA BİR KEZ AÇAN MANİSA LALESİNİ KOPARANA 109 BİN LİRA PARA CEZASI VAR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - 'Eber Sarısı'nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - "Eber Sarısı"nı koparmanın cezası 109 bin 593 lira - Son Dakika
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