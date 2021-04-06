Ebevenyler, bu haberi okuyunca çocuklarını doğru kitapla buluşturacak - Son Dakika

Ebevenyler, bu haberi okuyunca çocuklarını doğru kitapla buluşturacak

06.04.2021 11:14
Ebevenyler, bu haberi okuyunca çocuklarını doğru kitapla buluşturacak, System.String[]

"Kitap Okumak Ruhu Aydınlatır" sloganıyla minik okurlarını alanında uzman pedagog, editör ve gelişim uzmanlarının kontrolünde, iyi, güvenilir ve faydalı çocuk kitaplarıyla buluşturan Prof. Dr. Ali Atıf Bir, ebeveynlere çocukları için doğru kitap seçimine ilişkin ipuçları veriyor.

Prof. Dr. Ali Atıf Bir, ebevenyler tarafından en çok sorulan "Çocuğum için en doğru kitabı nasıl seçerim?" sorununu tüm yönleriyle yanıtlıyor. İşte Prof. Dr. Ali Atıf Bir'den ebeveynlere çocukları için doğru kitap seçimine yönelik tavsiyeler….

Güvenli olmayan çocuk kitaplarına geçit vermeyen yaklaşımıyla alanında uzman pedagog, editör ve gelişim uzmanlarının kontrolünde, internet üzerinden sadece iyi, güvenilir ve faydalı çocuk kitaplarının satışını gerçekleştiren KİTAPORA, kısa sürede ebeveynlerin taktirini, çocukların ise sempatisini kazandı. The Kitap Yayınları Kurucusu Prof. Dr. Ali Atıf Bir tarafından hayata geçirilen platform, çocukların kendi yaş kategorilerindeki en doğru kitaplara erişimimi sağlanarak ruhsal ve zihinsel gelişimlerine ilişkin bir yol haritası sunuyor.

Altın anahtar işlevi

Çocukları erken yaşta kitaplarla tanıştırarak kitap okuma alışkanlığı edinmelerini sağlamanın, hayatın tüm alanında elde edecekleri başarılar için adeta bir altın anahtar işlevi gördüğünün altını çizen Prof. Dr. Ali Atıf Bir, tüm ebeveynleri bu altın anahtarı çocuklarına hediye etmeye davet ediyor. Çocuklar için doğru kitap seçiminin, onların zihinsel ve psikolojik gelişimleriyle doğrudan ilgili olduğu kadar, insan ilişkileri becerilerinin geliştirilmesi açısından da oldukça gerekli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ali Atıf Bir, ebeveynlerinçocukları için doğru kitap seçimi konusunda yaşadıkları kaygıyı, verdiği tavsiyelerle tümüyle ortadan kaldırıyor.

Prof. Dr. Ali Atıf Bir'den ebevenyler için çocuklarını doğru kitapla buluşturma kılavuzu

·Kitabın üzerindeki hangi yaşa uygun olduğuna dair bilgiyi mutlaka dikkate alın.

·Fiziksel olarak kitaba erişiminiz varsa, kitabı ana hatlarıylagözden geçirin. Online olarak inceliyorsanız özet dosyalardan faydalanarak kitabın anatomisini çıkarın.

·Kitap seçimlerinizi saygın, tanınmış yayınevlerinden yana kullanın. Bu size henüz yolun başındayken güvenilirlik sunacaktır.

·Eğer imkânınız varsa seçtiğiniz kitapları öncesinde mutlaka okuyun. Güzel resmedilmiş bir kitabın kötü yazım diliyle sizi hayal kırıklığına uğratabilileceğini unutmayın.

·Her çocuğun ilgisini çeken konular aynı değildir. Kitap seçimi sırasında çocuğunuzla birlikte vakit geçirebilir, böylece dikkatini çeken unsurları keşfedebilirsiniz.

·Seçeceğiniz kitabın çocuğunuza kazandıracağı temel beceriler ile üzerinde durduğu kavramların çocuğunuzun yaşına uygun olup olmadığını dikkate alın.

·Seçiminizde, kitabın içinde yer alan resim ve çizimlerin çocuğunuzun yaşına uygun olup olmadığını sorgulayın.

·Kitabın dilinin açık, anlaşılır ve sade olduğundan emin olun.

·Doğru kitapları bulmaya çalışırken uzman tavsiyelerini, ebeveyn tavsiyelerini, yaşıt çocukların okumayı en sevdiği kitapları veya en çok tercih edilen kitapları inceleyerek seçiminize bu unsurların yol göstermesine izin verin.

·Çocuğunuzun daha önce beğenmediği bir kitap varsa, bu kitabı neden beğenmediğini tespit edip seçimlerinizi bu doğrultuda şekillendirin.

Ebevenyler, bu haberi okuyunca çocuklarını doğru kitapla buluşturacak

Ali Atıf Bir, Yol Haritası, Altın, Kitap, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Ebevenyler, bu haberi okuyunca çocuklarını doğru kitapla buluşturacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Suudi Arabistan'dan yeni karar: Yalnızca aşı olmuş ya da korona geçirmiş kişiler umre ziyareti yapabilecek Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı Dünya diken üstünde! Rusya ve Ukrayna'nın sevkiyat yaptığı sınır hattındaki askerlerin sayısı 200 bini aştı İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Sosyal medya videosu buluşturdu! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş
Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak Son Dakika! Ramazan'da camilerde teravih namazı kılınmayacak         
11:11
Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı Peş peşe kötü sonuçlar alan Galatasaray'a, Yönetim'den sert cezalar geldi, teknik ekip de bundan nasibini aldı         
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı         
10:55
Her derde deva! Torosların zirvesinden toplayıp yağının 10 gramını 20 TL'den satıyorlar Her derde deva! Torosların zirvesinden toplayıp yağının 10 gramını 20 TL'den satıyorlar         
10:35
Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı Olağan Şüpheliler dizi setinde korkunç kaza! Beyin kanaması geçiren oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı         
10:22
Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı         
09:25
Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir         
08:03
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti         
20:54
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz         
18:29
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı         
15:39
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 11:27:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ebevenyler, bu haberi okuyunca çocuklarını doğru kitapla buluşturacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei