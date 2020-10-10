Ebeveyn ve Çocuk Sanat Atölyeleri'ne büyük ilgi - Son Dakika

Pandemi sürecinde aileleriyle evde vakit geçiren çocuklar, şimdi de Kültür İşleri Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu "Ebeveyn ve Çocuk Sanat Atölyeleri" ile birbirinden renkli aktiviteleri yapma imkanı buldular.

Pandemi sürecinde ebeveynler çocuklarıyla evlerinde daha çok vakit geçirmeye ve ortak aktivite alanlarında yeni şeyler geliştirmeye başladılar. Bazı ebeveynler bu süreçte ebeveyn-çocuk ilişkisinden akran ilişkisine doğru bir eğilim içerisine girdiler. Bu bilinçle, kültür ve sanatın farklı dallarını her yaş grubu ile buluşturan Eyüpsultan Belediyesi, şimdi de anne-baba ve çocuğu aynı sanat atölyesinde bir araya getiriyor.

Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde yıl içerisinde sanat eğitimleri veren atölyelerde, sanatın farklı alanlarını deneyimleyecek olan ebeveyn ve çocuklar aynı zamanda eserlerini sergiliyorlar.

Akıl ve Zeka Oyunları, ebru, Karagöz, seramik, çömlekçilik, ve ritim atölyelerinde geleneksel sanatlarımızı deneyimleyerek öğrenen ebeveyn ve çocuklar, keyifli vakit geçirmenin yanı sıra el becerilerini de geliştirmiş oluyorlar.

Geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde ilki gerçekleştirilen ve yoğun ilgi ile karşılaşan Ebeveyn ve Çocuk Sanat Atölyeleri'nin ikincisi Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nde yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu atölye çalışmalarında çocuklar ve ebeveynler keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yapılırken, atölye çalışmalarına katılanların ateşleri ölçüldü ve HES kodları kontrol edildi. - İSTANBUL