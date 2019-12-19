Ebeveynler çocukları için bilinçli alışveriş yapıyor - Son Dakika
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Ebeveynler çocukları için bilinçli alışveriş yapıyor

6 saat önce

Türkiye'de ebeveynler bebek ve çocuk için yaptıkları alışverişlerde lisanslı ürünleri tercih etmeye başladı.

Ebeveynler çocukları için bilinçli alışveriş yapıyor, System.String[]

Türkiye'de ebeveynler bebek ve çocuk için yaptıkları alışverişlerde lisanslı ürünleri tercih etmeye başladı. Bebekperisi.com kurucusu Caner Çakı, "Lisanslı ürün satışları her geçen gün daha da artıyor, merdiven altı üretim ise azalıyor" dedi.


Ebeveynlerin çocukları için yaptıkları kıyafet seçiminde bilinçlendiğini ve lisanslı ürün kullanımın 2019 yılında ciddi bir artış olduğunu belirten Caner Çakı "2019 yılında anne ve babaların çocuklarına ve bebeklerine kıyafet seçimi yaparken diğer yıllara göre daha dikkatli olduklarını görüyoruz. Ebeveynler bilinçlendikçe özellikle bebeklerine kıyafet seçerken öncelikle ürünün lisanslı olup olmadığını kontrol ediyorlar. Böylelikle fiyat ikinci aşamada yer alıyor. Merdiven altı tabir edilen üretimlerde kullanılan kumaşlar, baskılar ve fermuarlar kalite olarak düşük oldukları için daha ucuza satılabiliyor. Ucuz diye bu ürünleri almak çocuklarınızın ve bebeklerinizin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Fakat lisanslı satılan ürünleri ebeveynler gönül rahatlığı ile alabiliyorlar, çünkü bu ürünler kontrollerden geçerek satışa sunulan ürünlerdir. Son yıllara bakıldığında lisanslı ürünlerde yüzde 100'ü aşan bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye genelindeki lisanslı ürün satışlarına baktığımızda geçtiğimiz yıllara göre inanılmaz bir artış var. Tabii ki bu artış ile birlikte merdiven altı üretimin azaldığını da görüyoruz. Gönül rahatlığı ile Türk toplumu artık bilinçli alışveriş yapıyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye, Bebek, Anne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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