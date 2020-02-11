Ebeveynler masal anlatmayı öğreniyor - Son Dakika

Diyarbakır'da ebeveynler çocukları için masal anlatmayı öğreniyor.

İl Halk Kütüphanesi bünyesindeki Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Masal Atölyesi"nde eğitimci yazar Ayşenur Balta Akçer tarafından çocuklara masallar anlatılıyor. Çocuklarının pürdikkat ve büyük bir keyifle Akçer'i dinlediğini gören anne ve babalar, daha etkili masal anlatmak ve çocuklarının masal dünyasına girebilmek için eğitim talep etti. Bu talebi yerine getiren İl Halk Kütüphanesi yetişkinlere yönelik Masal Anlatıcılığı Atölyesi kurdu. Eğitimci yazar Akçer, atölye çalışmasıyla anne ve babalara masalın önemi, çocuklar üzerindeki etkisi ve nasıl masal anlatılacağı konusunda eğitim veriyor.

"Masal halkamızı büyütüyoruz"

Ayşenur Balta Akçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünde yerel bir radyoda masal anlattığını, o günden bu yana masal anlatmayı geliştirdiğini söyledi. Aynı zamanda anne olduğunu ve çocuklarına sürekli masal okuduğunu anlatan Akçer, İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen Masal Atölyesi'nde çocuklara masal anlatmaya başladığını belirtti. Önce birkaç çocuğun atölyeye geldiğini, sonra kulaktan kulağa yayılınca atölyeye gelen çocuk sayısının arttığını vurgulayan Akçer, ebeveynlerin de çocuklarının yaratıcılığını, hayal güçlerini geliştirmek amacıyla atölye çalışmasına yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Akçer, ilginin yoğun olması üzerine yetişkinlere de masal anlatıcılığı eğitimi vermeye başladıklarını aktararak "Çalışmaya ilgi güzel. Masal halkamızı büyütüyoruz. Anne ve babalarımıza bu yolculukta bizimle oldukları için teşekkür ediyorum." dedi.

"Masalları hep çocukları uyutmak için kullandığımız bir araç olarak gördük fakat masallar çocukları uyandırmak içindir." diyen Akçer, şöyle konuştu:

"Masal anlatırken kullandığımız yöntemler ve ses tonunun nasıl olması gerektiği konusunda ebeveynlere yardımcı oluyoruz. Masallar sayesinde çocuk, olayları değerlendirirken kötümser değil iyimser olarak bakmayı öğreniyor. Çünkü masallarda kötüler hep kaybeder, iyiler hep kazanır. Bu bizim için çok değerli. Çocuklara sürekli 'iyi ol' diye tavsiye vermektense bunu masallarla sevdirerek, sezdirerek yapmak çok değerli ve önemli. Çocukların hayal dünyalarını, yaratıcılıklarını geliştirmeleri açısından masalları kullanabildiğimiz kadar kullanmalıyız. Ebeveynlere bunu tavsiye ediyorum."

"Masala bakış açım değişti"

Eğitimden yararlanan annelerden Zehra Girişen, 4 yaşında bir kızı olduğunu söyledi. İl Halk Kütüphanesindeki çalışmaları sosyal medyadan gördüğünü ve katılmaya karar verdiğini ifade eden Girişen, kızına faydalı olmak için eğitim çalışmasında yer aldığını belirtti.

Girişen, kızının yaratıcılığının gelişmesini istediğini dile getirerek "Çocuğumu masal dinlemesi için getiriyorum. Bu eğitime de özellikle katılmak istedim, kızıma faydası olur diye. Nasıl masal anlatılacağını öğrenmek için geldim. Hocamızın anlatış şekli ve ses tonu insanı çekiyor. Masala karşı bakış açım değişti. Bu eğitimi kaçırmak istemedim. Çocuğuma masal kitapları okuyorum ama yaşayarak anlatmak gerekiyor. Onu öğrenmeye geldim. İnşallah bize faydası olur." diye konuştu.

"Çocuklarımın beni daha iyi anladığını keşfettim"

Aslı Kaçmaz da 3 çocuk annesi olduğunu, çocuklarına daha iyi eğitim vermek ve onlara daha iyi kitap okuyabilmek amacıyla eğitime katıldığını söyledi. Masallarla çocukları hayal dünyasına katmak istediğini anlatan Kaçmaz, atölyede masal dinleyen çocuklarının fayda görmesi üzerine eğitime katıldığına işaret etti.

Kaçmaz, çalışmadan çok memnun olduklarını kaydederek "İl Halk Kütüphanesine teşekkür ediyorum. Eğitim sayesinde çocukların dünyasına daha iyi inebildiğimi fark ettim. Eskiden çocuklarım beni dikkatli dinlemiyordu, şimdi ise beni dikkatli şekilde dinliyorlar. Çocuklarımın beni daha iyi anladığını keşfettim." dedi.