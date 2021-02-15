Ebeveynler ve uzmanlar MomTalks'ta bir araya gelecek - Son Dakika
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Ebeveynler ve uzmanlar MomTalks'ta bir araya gelecek

Ebeveynler ve uzmanlar MomTalks'ta bir araya gelecek

15.02.2021 13:53

Sağlıklı, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmenin ebeveyn eğitiminden geçtiğine inanan, ebeveyn-uzman buluşma platformu MomTalks, bu yıl dördüncü kez düzenlenecek.

Sağlıklı, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmenin ebeveyn eğitiminden geçtiğine inanan, ebeveyn-uzman buluşma platformu MomTalks, bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. Pandemi koşullarından dolayı online gerçekleştirilecek etkinliğin ana teması ise, 'zorluklara rağmen yola devam edebilmek' olacak.

'Gelecek anneden başlar' mottosuyla yola çıkan Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı ebeveyn-uzman buluşma platformu 'MomTalks'un bu yıl dördüncü kez düzenleneceği duyuruldu. Programın konuşmacıları arasında Nöropsikoloji ve meditasyon konularında dünyaca ünlü klinik psikolog ve New York Times Bestseller yazarı Dr. Rick Hanson'ın da yer alacağı bildirildi. Pandemi koşullarından dolayı 20 Mart Cumartesi günü Zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinliğin ana teması 'zorluklara rağmen yola devam edebilmek' olarak belirlendi. İlk kez online olarak gerçekleştirilecek etkinlikte bu yıl 'İlham Verenler', 'Zor Zamanlardan Güçlü Çıkabilmek', 'Farkındalıkla Ebeveynlik', 'Esnek ve Sağlıklı Yaşam için Beyninizi Değiştirmek' başlıklı dört farklı oturum yer alacak. Online gerçekleştirilecek etkinliğin yurt genelinde ve yurt dışındaki annelere ulaşarak, daha da güçlenmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

BİRÇOK UZMAN İSİM KATILACAK

Nöropsikoloji ve meditasyon konularında dünyaca ünlü klinik psikolog ve New York Times Bestseller yazarı Dr. Rick Hanson'ın da bu yıl Momtalks'un konuşmacılarından olacağı duyuruldu. 'Esnek ve sağlıklı bir yaşam için beyninizi değiştirmek' başlıklı konuşmasında Hanson, zihni zorlukları aşacak biçimde eğitmenin şifrelerinden söz edecek.

Nefes egzersizi ile başlayacak ve gün boyu devam edecek etkinlikte Azra Kohen, başarı uzmanı Mümin Sekman, sinirbilim uzmanı Prof. Dr. Sinan Canan, psikolojik danışman Prof. Dr. Bilge Uzun gibi isimler de konuşacak. Kahkaha yogası ile son bulacak etkinliğe katılan tüm izleyicilere katılım belgesi verilecek.

"ANNE BABA EĞİTİMİ, MEMLEKET MESELESİ"

MomTalks'un fikir annesi Dr. Bahar Eriş, ebeveyn eğitiminin önemine dikkat çekerek, "Annelerin fedakar ve cefakar olduğuna dair romantik söylemler, karşılaştıkları zorlukları anlatmaya ya da aşmaya yetmiyor. Onları güçlendirmek, bilinçlendirmek ve desteklemek gerekiyor. MomTalks başından beri anne baba eğitiminin bir memleket meselesi olduğunu vurgulayan bir etkinlik. Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle katılımcılarımızla online ortamda bir araya geleceğiz. Bu şekilde İstanbul sınırlarını aşarak Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerine ulaşma şansımız doğdu. Ülkenin her yerinden ebeveynleri ve eğitimcileri kaliteli ve dolu bir programla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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Rick Hanson, Bestseller, New York, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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