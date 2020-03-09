Ebeveynlere 'Çocuğa Sınır Koyma' eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Ebeveynlere 'Çocuğa Sınır Koyma' eğitimi - Son Dakika

Ebeveynlere 'Çocuğa Sınır Koyma' eğitimi

6 saat önce

-Menteşe Belediyesi tarafından 3-6 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere 'Çocuğunuza Sınır Koyma' eğitimi verildi.

Ebeveynlere 'Çocuğa Sınır Koyma' eğitimi, System.String[]

- Menteşe Belediyesi tarafından 3-6 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere 'Çocuğunuza Sınır Koyma' eğitimi verildi.


Menteşe Belediyesi Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezinde Uzman Psikolog Ezgi Melike Alpez tarafından 3-6 yaş arası çocuğu olanlara yönelik verilen eğitimle ebeveynlere 'Çocuklara Sınır Koyma' başlığı altında; sınır koymanın amacı, yöntemleri, bu süreçte karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları ile ilgili bilgiler aktarıldı.


Verilen eğitim ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların doğru ve korunaklı bir şekilde yetiştirilmesi de bizlerin temel görevleri arasında yer alıyor. Ebeveynlerimizin en çok sorun yaşadıkları konu olan çocuğa sınır koyma konusundaki bu eğitim bu yüzden çok önemli. Amacımız ebeveynleri bilgilendirmek ve çocuk yetiştirirken daha hassas ve bilinçli olmalarını sağlamaktır" dedi. - MUĞLA

Menteşe, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:39 Kaynak: İHA
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