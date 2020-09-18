Ebeveynlere "çocuklarınızın Kovid-19 tedbirlerine uyması için önce siz kurallara uyun" önerisi - Son Dakika

Ebeveynlere "çocuklarınızın Kovid-19 tedbirlerine uyması için önce siz kurallara uyun" önerisi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bilgiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan ailelerin çocuklarının, okuldaki salgınla ilgili kurallara çok daha kolay uyum gösterebileceğini bildirdi.

Ebeveynlere

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Bilgiç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyan ailelerin çocuklarının, okuldaki salgınla ilgili kurallara çok daha kolay uyum gösterebileceğini bildirdi.

Bilgiç, AA muhabirine, okula yeni başlayan çocukların anne babadan ayrı kalma gibi kaygılarını kontrol etme ve okulla ilgili sorumluluklarını üstlenme özellikleri kazanmalarının beklendiğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl okula başlayacak çocukların ek olarak salgınla ilgili koruma tedbirlerini öğrenmeleri gerektiğini aktaran Bilgiç, çocukların salgınla ilgili de olası kaygılarını kontrol edebilmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bu konuda en büyük sorumluluğun ailelere düştüğünü anlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Çocuklar olumlu ve olumsuz birçok davranışı başta anne babaları olmak üzere yetişkinleri gözlemleyip taklit ederek öğrenir. Maske takılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve el temizliği gibi önlemler somut ve çocuklar açısından kolay anlaşılır yöntemlerdir. Özellikle ebeveynlerinin bu konulardaki özenine sürekli olarak şahit olan çocuklar, okul ortamında pandemiyle ilgili kurallara çok daha kolay uyum gösterebileceklerdir."

Bilgiç, anne ve babaların salgın konusunda kurallara uyum gösterdiklerinde, dolaylı olarak çocuklarının da bu kuralları öğrenmelerini sağlayacağını ifade etti.

"Okula gitmeye devam etmeleri gerektiği de anlatılmalı"

Çocukların salgından günlük hasta ve vefat sayısı gibi gelişmeleri öğrenme gereksinimi bulunmadığına dikkati çeken Bilgiç, "Çocuklara koronavirüsle ilgili bilgi verirken abartılı örneklerden kaçınılması gerekiyor. Sağlıklarını koruma konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği için bir süreliğine bu önlemleri almak zorunda olduklarını ancak yemek yemeye, uyumaya, oyun oynamaya devam ettikleri gibi okula gitmeye de devam etmeleri gerektiğini çocuklara anlatmaları gerekli." diye konuştu.

Bilgiç, ebeveynin çocuğu korumak adına sürekli okulda yanında kalmak istemesinin çocuğun kaygılarını artıracağını söyledi.

Bu süreçte yetişkinlerin çocuklarının kaygılarını azaltmaya çalışırken sözleri kadar vücut diline de özen göstermesi gerektiğine işaret eden Bilgiç, "Koronavirüsle ilgili yoğun kaygısı olan çocukları yatıştırmaya çalışan anne babaların, yüz ifadelerinin söyledikleri sözlerin içeriğinden daha önemli olduğunu hatırlamaları ve güler yüzlü bir ifadeyle çocuklarına bilgi vermeleri gerekiyor." uyarısında bulundu.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Koronavirüs, Meram, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ebeveynlere 'çocuklarınızın Kovid-19 tedbirlerine uyması için önce siz kurallara uyun' önerisi - Son Dakika

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