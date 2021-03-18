Ebeveynlere online ilkyardım eğitimi - Son Dakika

Gebelik, doğum ve doğum sonrası bakım konularında eğitim ve destek veren Sevim Kuruçay Çam, Akbatı Instagram hesabında Yaşam Akademisi söyleşilerinin konuğu oluyor.

Anne adaylarına ve annelere gebelik, doğum ve doğum sonrası bakım konularında eğitim ve destek veren Sevim Kuruçay Çam, Akbatı'nın 'akbatiavym' hesabından 25 Mart Perşembe günü yayınlanacak canlı yayınla ebeveynlere 'İlkyardım Eğitimi' verecek. Anne adaylarını ve anneleri en doğru şekilde bilgilendirerek yol gösterecek olan Çam, ilk yardımda doğru bilinen yanlışlardan, her ebeveynin mutlaka bilmesi gereken ilk yardım tekniklerine kadar birçok konuyu katılımcılara anlatırken, gelen soruları da yanıtlayacak. - İSTANBUL