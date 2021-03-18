Ebeveynlere online ilkyardım eğitimi - Son Dakika

Ebeveynlere online ilkyardım eğitimi
18.03.2021 13:41
Uzman anne ve bebek koçu Sevim Kuruçay Çam, Akbatı Instagram hesabında Yaşam Akademisi söyleşilerinin konuğu olarak, anne adaylarının sorularını yanıtlayacak.
Uzman anne ve bebek koçu Sevim Kuruçay Çam, Akbatı Instagram hesabında Yaşam Akademisi söyleşilerinin konuğu olarak, anne adaylarının sorularını yanıtlayacak.
Anne adaylarına ve annelere gebelik, doğum ve doğum sonrası bakım konularında eğitim ve destek veren Uzman anne ve bebek koçu Sevim Kuruçay Çam, 25 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Akbatı Instagram hesabında yayınlanacak Yaşam Akademisi söyleşilerinin konuğu olacak. Çam, yayında ebeveynlere "İlkyardım Eğitimi" verecek ve anne adaylarının sorularını yanıtlayarak, bebek bakımı ile ilgili doğru bilinen yanlışları anlatacak.
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