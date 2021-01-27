Ebeveynleri tartıştıktan sonra ormanda terkedilen kız çocuğunun, cansız bedeni avcı tarafından bulundu
27.01.2021 12:55
ABD'nin Mississippi eyaletinde bulunan ormanlıkta ailesi tarafından terkedilen iki kardeşten biri olan, iki yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bir avcı tarafından bulundu. Hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen kızın ölüm nedeni, yapılan otopsi sonrası belli olacak. Polis ekipleri, babaya ulaşamazken anne için soruşturma başlattı.
ABD'nin Lake kasabası yakınlarında bulunan bir ormanlıkta kamyonette çıkan aile kavgası, önce babanın sonra annenin çocuklarını terk etmesine sebep oldu. Ebeveynleri tarafından terkedilen yedi yaşındaki erkek çocuğu, yardım aramak için iki yaşındaki kız kardeşini kamyonetin yakınında bıraktı. Geçen zaman sonrası bir erkek çocuğuyla karşılaşan avcı, yardım talebi üzerine kız çocuğunu aradı ve onun cansız bedeni ile karşılaştı. Hipotermi kaynaklı hayatını kaybettiği düşünülen küçük kızın ölüm nedeni, yapılan otopsi sonucunda kesinleşecek.
UYUŞTURUCUDAN DOLAYI TARTIŞIYORLARMIŞ
Küçük kızın cansız bedeni otopsi merkezine götürülürken erkek çocuğu ise koruyucu aile gözetimine verildi. Çocuklarını terk eden anne ve babanın, uyuşturucu nedeniyle tartıştığı iddia ediliyor. İhmalkar babanın kayıplara karıştığı olayda polis ekipleri, anne için 'çocuk ihmali suçu' gerekçesiyle soruşturma başlattı.
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