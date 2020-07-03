Ebeveynlerin yüzde 39'u çocuklarının izlediği videolar hakkında bilgi sahibi değil - Son Dakika

Ebeveynlerin yüzde 39'u çocuklarının izlediği videolar hakkında bilgi sahibi değil

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de anne babaların yüzde 39'u video içeriklere ilgi göstermiyor.

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye'de anne babaların yüzde 39'u video içeriklere ilgi göstermiyor.

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Kaspersky açıklamasına göre, şirket tarafından gerçekleştirilen ankette, Türkiye'de anne babaların yüzde 39'unun video içeriklere ilgi göstermediği için yeni nesil çocuklar arasında neyin popüler olduğu konusunda bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

Çocukların izlemeyi tercih ettiği videolar birbirinden farklılık gösteriyor.

Genel olarak çocukların yüzde 68'i video izlemeyi seviyor ve bunların yüzde 65'i oyunlar ve oyuncaklarla, yüzde 39'u müzikle, yüzde 39'u bilgisayar oyunlarıyla ve yüzde 33'ü filmlerle ilgili videolar izliyor.

Video oyunlar da, çocuklar ve gençler arasında en popüler uğraşlardan biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de çocukların yüzde 80'i video oyun oynuyor; bunlardan yüzde 48'i diğer kullanıcılarla iletişim kurabilecekleri çoklu oyunculu oyunları tercih ediyor.

Ailelerin yüzde 11'i çocuklarıyla dijital hayatı konusunda çatışmalar yaşıyor ve yüzde 70'i çocuklarının telefonda çok fazla zaman harcadığını veya faydalı bir uğraşı olmadığını iddia ediyor (yüzde 61).

"Yeni teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinin"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Web İçeriği Analisti Andrey Sidenko, dijital dünya konusunda bilgi sahibi olmanın ve sosyal medya faaliyetlerine katılmanın anne babalar için bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, "Bu alandaki bilgi eksikliği, aile içinde birtakım çatışmaları tetikleyebilir. Çocuklarınızı anlamak, onlarla iletişim kurabilmek ve gelişmekte olan dünyada popüler trendleri tartışabilmek için daha fazlasını öğrenmeli ve internette bulunmalısınız. Bunu yapmak, ebeveynleri çocuklarla yaşanması muhtemel iletişim sorunlarından kurtaracak ve çocuklarının onlara saygı göstermesini sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, çocuklarla sağlıklı bir iletişim kurmak ve boş zamanlarında nelerle ilgilendiğini bilmek için şunları öneriyor:

"Kendinizi eğitin. İnternet trendleri, popüler hale gelen meydan okumalar, video oyunlar ve yeni teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinin. Çocuğunuzla iletişim kurun, ona dijital hobileri ve sorunları hakkında sorular sorun, gerekirse yardım edin. Çocuğunuzun dijital dünyadaki ilgi alanlarını öğrenmek için Kaspersky Safe Kids gibi bir güvenlik çözümü kullanın."

Kaspersky, Türkiye, Anne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ebeveynlerin yüzde 39'u çocuklarının izlediği videolar hakkında bilgi sahibi değil - Son Dakika Ekonomi

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