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Ebeveynlerini göremeyen sağlık çalışanlarının çocuklarından videolu mesaj: Evde kalın
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocuklarının bulunduğu videolu mesaj yayınladı.
Sağlık BakanlığıTürkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarının çocuklarının bulunduğu videolu mesaj yayınladı. Ebeveynlerinden uzak kalan sağlık çalışanlarının çocukları 'evde kalın' dedi. View on euronews
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16.04.2020 02:11:20. #1.13#
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