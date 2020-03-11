Ebeveynlik eğitimi başladı - Son Dakika

6 Mart Cuma günü, 0-6 yaş aralığında çocuğu olan ebeveynlere yönelik devam eden eğitimde, 0-6 yaş çocuk gelişimi ile ilgili konular anlatılıyor. 6 hafta sürecek olan eğitim 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

Uzman Psikolog ve Pedagog Sena Saliha Akkoca ile Sosyal Hizmetler Uzmanı ve Aile Danışmanı Esin Karakaş tarafından verilen eğitimde ebeveynlere; hamilelik sürecinde nelerin yapılacağı, kardeş kıskançlığıyla nasıl baş edileceği, güvenli bağlanmanın nasıl olacağı, sağlıklı iletişim nasıl kurulacağı, postpartum döneminin en güzel nasıl geçirilebileceği, çocuğun gelişimine göre nasıl oyun seçileceği, tuvalet eğitiminde nelere dikkat edileceği, çocukta duygu regülasyonunun nasıl sağlanacağı gibi konularda görsel ve interaktif olarak sunum yapılıyor.

Bir sonraki eğitim için kayıtların devam ediyor. Eğitimden faydalanmak isteyenler; 0 338 212 22 10 numaralı telefondan ya da Valide Sultan Mahallesi 1. İstasyon Caddesi Karaman Lisesi karşısındaki Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden kayıt yaptırabilirler. Eğitimin başlama tarihi 5 Haziran Cuma.