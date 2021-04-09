EBİLTEM "Buluş Atölyesi " etkinliklerine devam ediyor - Son Dakika

İZMİR(Ege Ajans)- Ege Üniversitesinin araştırma üniversitesi olma hedefine yönelik, bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileşmesi sürecinde önemli rol üstlenen EÜ EBİLTEM-TTO,üniversite ile sanayi kuruluşları arasında iş birlikleri oluşturulmasına ve bölge sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede geliştirilmesine yardımcı olunmasına yönelik hizmetler vermeye devam ediyor.

Ege Üniversitesi (EÜ)Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü(EBİLTEM) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından"Tıbbi Cihaz, İlaç Tasarımı ve Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi" konulu "Buluş Atölyesi" gerçekleştirilecek. Etkinlik, 13 Nisan 2021 Salı günü saat 14:00'te çevrimiçi olarak yapılacak.

Atölyenin amacı ile ilgili bilgi veren Merkez Müdürü Prof. Dr. Şenay Şanlıer "Teknoloji ve inovasyon üniversitemizin kilit noktasıdır ve bu konudaki atılım bilgi ve teknolojinin üretiminin esas kaynağı olan üniversitemizin patent sahibi olan ya da olmayı düşünen yenilikçi fikirlere sahip akademisyenlerimize bağlıdır. Bu amaç doğrultusunda Kasım ayı itibariyle Ege Üniversitesi araştırmacılarına daha iyi hizmet verebilmek adına üniversitemizin öncelikli alanlarına göre belirlenen konularda 'Buluş Haftası' etkinliği başlatıyoruz. EBİLTEM-TTO olarak akademisyenleri bilgi ve tecrübe paylaşımı için Buluş Atölyesine davet ediyoruz. Amacımız,buluşçularımızı farklı eğitimlerle donatarak yenilikçilik kapasitelerini artırmak.Farklı disiplinlerde çalışan buluşçularımızın sinerji oluşturarak ortak çalışmalar yapmasını sağlamak.Kısaca yenilik içeren çalışmaları patent ile buluşturmak olarak özetleyebiliriz" dedi.