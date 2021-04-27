EBİLTEM'den "Uluslararası Sağlıklı Binalar Sempozyumu" - Son Dakika

Açılış konuşmalarını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve EÜ EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Şenay Şanlıer'in yapacağı sempozyum Microsoft Teams uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Programın içeriği ile ilgili bilgi veren EÜ EBİLTEM-TTO Müdürü Prof. Dr. Şenay Şanlıer, "Sağlıklı bina, insanların fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığını ve refahını destekleyen yeni ortaya çıkan bir ilgi alanını ifade eder. Sağlıklı bina, yalnızca çevreye duyarlı ve kaynakları verimli kullanan bina konseptlerini değil, aynı zamanda insan refahı ve performansını da bütünleştiren yeni nesil yeşil bina olarak tanımlanabilmektedir. Binalar, sağlığımızın önemli ancak çoğu zaman göz ardı edilen bir belirleyicisidir. Yapılaşmış çevrede yetersiz havalandırma, iç ortam hava kirliliği, iç veya dış ortam kaynaklı kimyasal kirleticiler, yetersiz aydınlatma ve ses yalıtımı gibi etkenler sağlığımızı etkilemektedir. Mevcut ve yeni binaların iyileştirilmesi iklim değişikliği ile mücadelede öncelikli olmakla beraber bir halk sağlığı sorunudur. Alanında söz sahibi ve deneyimli konuşmacıların katkılarıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumun ilk oturumunda sağlık ve bina ilişkisi, binalarımızdaki iç ortam hava kirleticileri, elektromanyetik alanlar ve sağlığımız üzerindeki etkileri ortaya konacak; ikinci oturumda ise sağlıklı bina tasarımı ve işletimi ele alınarak aydınlatma sistemleri ve sağlık üzerine etkileri, hastanelerde mevcut durum, yapılması gerekenler ve iyi uygulama örnekleri tartışılacaktır" dedi.

Etkinlikte,'Çağrılı Konuşmalar' başlığında yapılacak oturumda,EÜ EBİLTEM-TTO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu'nun moderatörlüğünde,Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesiDoç. Dr. Hür Hassoy "Bina ve Sağlık",Fen Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalıöğretim üyesi Doç. Dr. Levent Pelit "İç Ortam Hava Kirleticileri", Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından Dr. Raika Durusoy"Elektomanyetik Alanlar ve Sağlık Etkileri" başlıklı sunumları yapacak.

Programın öğlenden sonraki bölümünde isemoderatörlüğünü EÜ EBİLTEM-TTO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Andiç Çakır'ın yapacağı oturumda; Nickl & Partner Architekten AG kuruluşundan Hieronimus Nıckl "Healing Architecture in Hospitals- Hastanelerde Şifalı Mimari", EÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Gülben Çalış"İnşaat Sektörü ve Sağlıklı Binalar", Bonn Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Soyhan Bağcı "Hastanelerde Aydınlatma Kirliliği ve Sağlık Üzerine Etkileri", LİTPA Aydınlatma'danDoğan Coşkun "Ege Üniversitesi Hastanesi ve Türkiye'deki Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakımlarda Aydınlatma Durumu" başlıklı sunumları gerçekleştirecek.