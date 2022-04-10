EBİS "Polis Haftası" nedeniyle bisiklet turu düzenledi - Son Dakika

Edirne Bisiklet Kulübü Derneği (EBİS) "Polis Haftası" nedeniyle bisiklet turu düzenledi.

Edirne Trafik Şube Müdürlüğü önünde başlayan, EBİS üyelerinin katıldığı bisiklet turu, Karaağaç Mahallesi'nde sona erdi.

EBİS Başkanı Mustafa Kurt, yaptığı açıklamada, polis teşkilatının kuruluşundan bugüne kadar ülkenin ve vatandaşların huzur ve güvenliği sağladığını belirtti.

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü kutlayan Kurt, "Vatandaşımızın can ve mal güvenliği ile namusunu korumayı, devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, gücünü kanunlardan, desteğini de halktan alan geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü adına tur düzenlemiş bulunmaktayız. Etkinliğimiz vesilesi ile Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutlar, turumuza katılan tüm bisiklet severlere teşekkür ederiz."ifadelerini kullandı.