Ebis Üyelerinden Doğa Yürüyüşü

Edirne Bisiklet Kulübü Derneği (EBİS) üyeleri, Vaysal ve Ömeroba köyleri doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Edirne Bisiklet Kulübü Derneği (EBİS) üyeleri, Vaysal ve Ömeroba köyleri doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.





EBİS üyesi 45 doğasever, Ömeroba köyünden başladıkları14 kilometrelik etkinliği Vaysal köyünde sonlandırdı.



Ormanlık alanda gerçekleşen yürüyüşte doğaseverler, Traklardan kalma dolmen ve menhirleri görme fırsatını da yakaladı.



EBİS Başkanı Cemal Seçkin, güzel bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.





Doğa ve tarihle iç içe bir etkinlik düzenlediklerini belirten Seçkin, "Bir bisiklet Kulübü olmamıza rağmen sporun ve doğa aktivitelerinin her türlüsünün içinde yer almaktan büyük keyif almaktayız. Doğa her zaman sürprizlerle doludur ve size ne güzellikler sunacağını asla tahmin edemezsiniz. Bu bazen önünüzden aniden koşmaya başlayan bir yaban tavşanı olabilir, bazen de su ve rüzgarın aşındırdığı inanılmaz şekillerdeki kayalar olabilir. Bisiklet turlarımız ve doğa yürüyüşlerimiz doğada olmak isteyen herkese açıktır. Hava şartları bizleri engellememeli. Unutmayalım kötü hava yoktur, yanlış seçilmiş kıyafet vardır." ifadelerini kullandı.

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