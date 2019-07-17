Son Dakika Haberleri: Ebola nedeniyle küresel acil durum ilanı
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Ebola nedeniyle küresel acil durum ilanı

3 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan edilmesine karar verdi.

Ebola nedeniyle küresel acil durum ilanı, System.String[]
Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan edilmesine karar verdi.
Dünya Sağlık Örgütü, Kongo, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:17 
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