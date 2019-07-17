Ebola nedeniyle küresel acil durum ilanı
3 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan edilmesine karar verdi.
Dünya Sağlık Örgütü
, Kongo
Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan edilmesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:17
Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı ile 6 ilde 2 bin aile taşınacak Elon Musk: 'Neuralink' ile insan aklı okunabilecek Akdağ'da doğal ortamda yetişen kekikler geçim kaynağı oluyor 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti