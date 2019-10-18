Son Dakika Haberleri: Ebola salgını nedeniyle "küresel acil durum" sürecek
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Ebola salgını nedeniyle "küresel acil durum" sürecek

47 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında günlük tespit edilen vaka sayısında gerileme olmasına rağmen küresel acil durumun devam ettiğini duyurdu.

Ebola salgını nedeniyle

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında günlük tespit edilen vaka sayısında gerileme olmasına rağmen küresel acil durumun devam ettiğini duyurdu.

17 Temmuz'da yaptığı açıklamayla, KDC'de Ebola salgınının Kuzey Kivu eyaletinin en büyük kenti Goma'ya sıçraması üzerine küresel acil durum ilan edildiğini duyuran DSÖ Acil Durum Komitesi Cenevre'de toplandı.

Toplantıda, KDC'de yaklaşık 14 aydır görülen son salgında, 13 Ekim itibarıyla 3 bin 228 Ebola vakasının rapor edildiği, bunların 3 bin 114'ünün teyit edildiği, 114'ünün şüpheli vaka olduğu ve 2 bin 123 kişinin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Komite, geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında son haftalarda günlük tespit edilen vaka sayısında gerileme olmasına rağmen küresel acil durumun devam ettiğini duyurdu.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de, 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 08:26 Kaynak: AA
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