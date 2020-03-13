Son Dakika › Dünya › Ebola'yı ortaya çıkaran uzmandan uyarı: Koronavirüsün yayılma tehlikesi çok daha yüksek - Son Dakika Dünya
Ebola'yı ortaya çıkaran uzmandan uyarı: Koronavirüsün yayılma tehlikesi çok daha yüksek
6 saat önce
11 binden fazla can kaybına yol açan Ebola virüsünün ortaya çıkarılmasında rolü olan uzmana göre yeni tip koronarivüsün dünyaya yayılma tehlikesi çok daha yüksek. Koronavirüsün öldürme oranı yüzde yaklaşık yüzde 3,7. Ebola için bu oran yüzde 50'yi geçiyor
11 binden fazla can kaybına yol açan Ebola virüsünün ortaya çıkarılmasında rolü olan uzmana göre yeni tip koronarivüsün dünyaya yayılma tehlikesi çok daha yüksek.
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu yöneticisi Peter Piot, Covid-19 hastalığına sebep olan yeni tip koronavirüsün "gerçekten kötü bir duruma" dönüşebileceğini ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:46
Son Dakika Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu