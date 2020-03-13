Ebola'yı ortaya çıkaran uzmandan uyarı: Koronavirüsün yayılma tehlikesi çok daha yüksek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ebola'yı ortaya çıkaran uzmandan uyarı: Koronavirüsün yayılma tehlikesi çok daha yüksek - Son Dakika Dünya

Ebola'yı ortaya çıkaran uzmandan uyarı: Koronavirüsün yayılma tehlikesi çok daha yüksek

6 saat önce

11 binden fazla can kaybına yol açan Ebola virüsünün ortaya çıkarılmasında rolü olan uzmana göre yeni tip koronarivüsün dünyaya yayılma tehlikesi çok daha yüksek. Koronavirüsün öldürme oranı yüzde yaklaşık yüzde 3,7. Ebola için bu oran yüzde 50'yi geçiyor

Ebola'yı ortaya çıkaran uzmandan uyarı: Koronavirüsün yayılma tehlikesi çok daha yüksek, System.String[]

11 binden fazla can kaybına yol açan Ebola virüsünün ortaya çıkarılmasında rolü olan uzmana göre yeni tip koronarivüsün dünyaya yayılma tehlikesi çok daha yüksek.


Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu yöneticisi Peter Piot, Covid-19 hastalığına sebep olan yeni tip koronavirüsün "gerçekten kötü bir duruma" dönüşebileceğini ileri sürdü.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:46 
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