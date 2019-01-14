Eboladan Kurtuldu, Sağlıklı Bir Bebeği Oldu

- Eboladan kurtuldu, sağlıklı bir bebeği olduKİNŞASA - Demokratik Kongo'da ebola teşhisi konarak tedavi gördükten sonra iyileşen kadın, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

- Eboladan kurtuldu, sağlıklı bir bebeği oldu



KİNŞASA - Demokratik Kongo'da ebola teşhisi konarak tedavi gördükten sonra iyileşen kadın, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Demokratik Kongo Sağlık Bakanlığı, Aralık ayında ebola teşhisi konulan bir kadının iyileştikten sonra sağlıklı bir bebeği dünyaya getirdiğini açıkladı. Sylvana adlı bebek, Kongo'da ebola salgınından yoğun bir şekilde etkilenen Beni şehrindeki Ebola tedavi merkezinde dünyaya geldi. Sağlık Bakanlığı, bebeğin sağlıklı olduğunu ve ebola virüsü taşımadığını bildirdi. Bakanlık, bunun ebola salgını başladığından beri virüs kaptıktan sonra iyileşen bir anneden doğan ilk bebek olduğunu belirtti.

Sylvana'nın annesi Josephine Ekoli, "Artık çok dikkatli olmalıyım, iyi bir doğum yaptım. Güvenli bir doğum yapmama izin verdiği için Tanrı'ya şükrediyorum. Ebola virüsü kaptıktan sonra iyileştim, bebekte ebola virüsü yok. Ebola tedavi merkezinde yapılan harika çalışmalar için minnettarım. Anneler ciddi hastalıklardan ölmekten korkmamalıdır. Hastanede ve klinikte iyi bir iş yapıyorlar" dedi.

Ebola tedavi merkezinde çalışan Dr. Susan Mclellan ise "Ebola'dan kurtulan ve sağlıklı bir hamilelik geçiren kadınların olacağını biliyordum. Bu, son salgında duyulmamış bir şeydi. Eboladan kurtulduktan sonra sağlıklı bir çocuk dünyaya getiren bir anneyi görmek gerçekten çok heyecan verici" diye konuştu.

Demokratik Kongo Sağlık Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Kivu kentinde Ağustos 2018'de yeni bir ebola salgını başladığını ilan etmişti. Bu salgın 1976 yılından beri meydana gelen 10. salgın olmakla birlikte Sağlık Bakanlığının rakamlarına göre, 2018 sonunda ebolaya yakalanan kişilerin sayısı 593, eboladan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 360 olduğu bildirildi.

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