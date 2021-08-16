Üye Girişi
Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı - Son Dakika

Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı

16.08.2021 13:28

Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf yüzünden büyük eleştiri alırken, çeşitli saldırılara da maruz kaldı. Yaşananların ardından Ebrar, Athena'nın 'Ben böyleyim' şarkısını paylaştı. Milli Takım'ın sporcuları da Ebrar paylaşımı yaparak, arkadaşlarının yanında olduklarını belli ettiler. Spor ve sanat dünyasından da çokça destek mesajı geldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beşinci olan ve Avrupa Şampiyonası'na başlayacak Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, saha içindeki oyunu değil özel yaşantısıyla ilgili saldırıların hedefinde. Ebrar Karakurt, geçtiğimiz günlerde kız arkadaşıyla paylaşım yaptıktan sonra gündemin merkezine düştü. Ebrar'a çok sayıda saldırgan mesaj atan oldu.

'BEN BÖYLEYİM'

Ebrar Karakurt bunların ardından 'Ben böyleyim' şarkısıyla kendisini hedef alanlara mesaj yolladı. Takım arkadaşları da Ebrar'ın bu tutumunu destekledi.

'SEN HEP MUTLU OL'

Tuğba Şenoğlu, Simge Aköz, Naz Aydemir Akyol, Kübra Akman, Hande Baladın gibi yıldızlar da Ebrar paylaşımı yaptı. Takım içinde çok sevilen bir isim olan Ebrar'a arkadaşları da destek çıktı.

Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' göndermesine takım arkadaşlarından destek geldi
Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' paylaşımına takım arkadaşlarından destek geldi
Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' paylaşımına takım arkadaşlarından destek geldi
Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' paylaşımına takım arkadaşlarından destek geldi
Saldırıların hedefindeki Ebrar Karakurt'un 'Ben böyleyim' paylaşımına takım arkadaşlarından destek geldi
Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı

2020 Tokyo Olimpiyatları, Avrupa Şampiyonası, Ebrar Karakurt, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi 14:41 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi 14:24 Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada 14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada
Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı 13:37 Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor 12:45 Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi 12:12 Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi
Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu 11:40 Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı 11:13 Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı

Son Dakika Haberleri
14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi
14:40 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi
14:32 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı
14:23 Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi
14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada
13:57 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
13:54 İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı
13:32 Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
13:04 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum
Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi         
14:46
Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı         
14:33
ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak         
14:12
Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi         
13:58
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum         
13:05
10 gün önce 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu         
12:18
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi         
07:25
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 15:10:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement