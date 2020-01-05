Ebrar Karakurt: "Başaracak güce sahibiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ebrar Karakurt: 'Başaracak güce sahibiz' - Son Dakika

Ebrar Karakurt: "Başaracak güce sahibiz"

6 saat önce

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, olimpiyatlara gitme şanslarının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, başaracak kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

Ebrar Karakurt:

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt, olimpiyatlara gitme şanslarının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, başaracak kapasiteye sahip olduklarını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, 07-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'ne dair açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, milli takımda forma giymenin harika bir duygu olduğunu aktararak, "Milli takım forması giymek çok farklı bir duygu. Milli formayı giymek, 2012 Londra Olimpiyatları'ndan bu yana hayalimdi. Milli takım forması altında oynamak, ülkemi temsil etmek, milli duygular ile sahada çıkmak harika bir duygu" şeklinde konuştu.

"OLİMPİYATLARA GİTME ŞANSIMIZ ÇOK YÜKSEK"

Elemelerde olimpiyatlara katılma şanslarının yüksek olduğunu belirten Ebrar, "Olimpiyat Oyunları, bir sporcunun görebileceği, gidebileceği en üst düzey organizasyonlardan biri. Her sporcunun hayalidir. Ben de olimpiyatlarda mücadele ederek olimpik bir sporcu olmak istiyorum. Şansımız çok yüksek. Bunu da başaracak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN BİZİ DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORUZ"

Başarılı oyuncu, zorlu müsabakalar geçireceklerinin altını çizerek, "Güçlü takımların olduğu dengeli bir grupta yer alıyoruz. Karşılaşmalar zorlu geçecektir. Tüm takımlar, olimpiyat vizesini alabilmek için savaşacak. Hollanda'da Türk vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Heyecanımıza ortak olmalarını ve bizleri desteklemelerini istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Karakurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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