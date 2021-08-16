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(Özel haber) Ebrar Karakurt: "Finalde Sırbistan'a karşı oynayıp, seyircileri önünde galip gelmeyi hedefliyoruz" - Son Dakika

(Özel haber) Ebrar Karakurt: "Finalde Sırbistan'a karşı oynayıp, seyircileri önünde galip gelmeyi hedefliyoruz"

16.08.2021 11:22

- (Özel haber) Ebrar Karakurt: "Finalde Sırbistan'a karşı oynayıp, seyircileri önünde galip gelmeyi hedefliyoruz" A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt: "Olimpiyatlarda olma hayalimi gerçekleştirdim" "2012'de olimpiyatlar hayalimdi" "2024 Paris...

- (Özel haber) Ebrar Karakurt: "Finalde Sırbistan'a karşı oynayıp, seyircileri önünde galip gelmeyi hedefliyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt:

"Olimpiyatlarda olma hayalimi gerçekleştirdim"

"2012'de olimpiyatlar hayalimdi"

"2024 Paris Olimpiyatları'nda başarabileceğimizi düşünüyorum"

"Mental olarak şampiyonaya hazırız"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, Avrupa Şampiyonası'nda finalde Sırbistan ile karşılaşıp onları seyircileri önünde yenmek istediklerini söyledi.

Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından Ebrar Karakurt, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Yoğun bir dönemden geçtiklerini belirten 21 yaşındaki voleybolcu, "Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarımızı gayet iyi gidiyor. Full motivasyonla, olimpiyatlardaki mağlubiyeti unutarak daha pozitif devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası için heyecanlıyız. Sırbistan'a karşı olan bir mağlubiyetimiz var. Bu sefer finalde Sırbistan'a karşı oynayıp, onların seyircisi önünde galip gelmeyi hedefliyoruz. Benim kişisel hedef bu şekilde. Umarım gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Olimpiyatlarda olma hayalimi gerçekleştirdim"

Olimpiyatlarla ilgili deneyimlerini anlatan Ebrar, "Olimpiyatların benim için gerçekten garip ve güzel bir atmosferi vardı. Çünkü ülkeleri için en iyi şeyleri başarmak isteyen sporcuların hepsi orada. Tamamen çok sosyal bir ortamdı. Güzel bir deneyimdi. Keşke sonu bizim için daha iyi bitseydi. Olimpiyatlarda olma hayalimi gerçekleştirdim. 2012'de kızları izlerken hep o hayalleydim. Umarım daha çok olimpiyatları görürüz. Daha yaşım genç. Umarım 2-3 tane olimpiyat görürüm, umarım bu takım her zaman olimpiyatlar gider ve olimpiyatlarda ilk 4 içerisinde olur. Bunu 2024 Paris Olimpiyatları'nda başarabileceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Türk halkının destekleriyle bu sefer güzel bir madalya ile oradan döneceğiz"

Japonya ile saat farkı olmasına rağmen Türk halkının maçlarını takip edip, destekte bulunmasının sorulması üzerine Ebrar Karakurt, "Çok desteklendiğimizi hissettik. Tüm Türk halkına bize destekleri için çok teşekkür ederim. Daha güzel şeyler başarabilirdik. Daha güzel hikayeler yazabilirdik. Ama bizi desteklemeye devam etsinler. Önümüzde çok önemli bir Avrupa Şampiyonası var. İddialı olduğumuzu düşünüyorum. Hep beraber onların destekleriyle bu sefer güzel bir madalya ile oradan döneceğiz" açıklamasını yaptı.

"Mental olarak hazırız"

Takımın son durumu hakkında da konuşan milli voleybolcu, "Birazcık fiziksel bir yorgunluğumuz var. Çünkü antrenmanlarda da çok zorluyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Turnuvaya az kaldı. Orada Türk halkını, milli formayı en iyi şekilde temsil etmemiz lazım. Fiziksel yorgunluğumuz var ama bu maçlar başladığında bize katkı sağlayacak bir yorgunluk. Mental olarak hazırız. Bence herkes Avrupa Şampiyonası için heyecanlı, istekli" diyerek sözlerini tamamladı.

(Özel haber) Ebrar Karakurt: Finalde Sırbistan'a karşı oynayıp, seyircileri önünde galip gelmeyi hedefliyoruz
(Özel haber) Ebrar Karakurt: Finalde Sırbistan'a karşı oynayıp, seyircileri önünde galip gelmeyi hedefliyoruz
(Özel haber) Ebrar Karakurt: Finalde Sırbistan'a karşı oynayıp, seyircileri önünde galip gelmeyi hedefliyoruz
(Özel haber) Ebrar Karakurt: Finalde Sırbistan'a karşı oynayıp, seyircileri önünde galip gelmeyi hedefliyoruz
(Özel haber) Ebrar Karakurt: Finalde Sırbistan'a karşı oynayıp, seyircileri önünde galip gelmeyi hedefliyoruz

Ebrar Karakurt, Sırbistan, voleybol, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Ebrar Karakurt: 'Finalde Sırbistan'a karşı oynayıp, seyircileri önünde galip gelmeyi hedefliyoruz' - Son Dakika Spor


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