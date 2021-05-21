Ebrar Karakurt: "Her turnuvada kürsü ve madalya istiyoruz" - Son Dakika

Ebrar Karakurt: "Her turnuvada kürsü ve madalya istiyoruz"

21.05.2021 00:46

- (Özel haber) Ebrar Karakurt: "Her turnuvada kürsü ve madalya istiyoruz" A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt: "Yurt dışında özellikle İtalya'da oynamak istiyordum" A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, bu yaz mücadele edecekleri...

- (Özel haber) Ebrar Karakurt: "Her turnuvada kürsü ve madalya istiyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt:

"Yurt dışında özellikle İtalya'da oynamak istiyordum"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt, bu yaz mücadele edecekleri her turnuvada madalya almak istediklerini söyledi.

Bu yaz Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başarılı oyuncu Ebrar Karakurt, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Önlerinde çok uzun bir süreç olduğunu belirten 21 yaşındaki voleybolcu, "Gerçekten bizim için zorlu bir sene olacak. Programımız oldukça yoğun. Öncelik verdiğimiz turnuva Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Şampiyonası. Ama VNL (Milletler Ligi) de bu hazırlık sürecini iyi değerlendirmemiz açısından çok önemli bir turnuva. Her turnuvada en iyi başarıyı elde etmek istiyoruz. Her turnuvada kürsü ve madalya görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Mental ve fiziksel olarak buraya hazır geldik"

Kulüplerde yoğun geçen sezondan sonra milli takımda da yine aynı yoğunluğun olacağının hatırlatılması üzerine Karakurt, "Aslında bu sürecin zorlu olacağını biliyorduk. Sezon bittikten sonra yeteri kadar dinlenmeye vaktimiz oldu. Yaklaşık 10-15 gün kadar tatil yaptık. Gerçekten mental ve fiziksel olarak buraya hazır geldik. Şu anda bizim tek önemli olan turnuvalarımız. Özellikle Tokyo Olimpiyatları" ifadelerini kullandı.

"Yurt dışında özellikle İtalya'da oynamak istiyordum"

İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımına transferiyle ilgili konuşan genç voleybolcu, "Çok mutluyum. Gerçekten uzun zamandır yurt dışında özellikle İtalya'da oynamak istiyordum. Kendimi umarım geliştirebileceğimi, kanıtlayabileceğimi güzel bir platform olur. Benim için bir basamak daha olur. Çok heyecanlıyım. Hedefin kesinlikle en iyi yerde temsil etmek, takımımla birinci bitirip, şampiyonluklar yaşamak. Orada 3-4 tane kupa için savaşacağız. Gerek İtalya Ligi gerek Dünya Kulüpler Şampiyonası. Türk takımlarına karşı da oynayacağız. Ama tabi içten bir Türk takımına karşı oynamak garip hissettirecek bence ilk başta. Adaptasyon sürecim de zorlu olabilir. Fakat takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.

"Çok daha fazla olimpiyat görmek istiyorum"

Milli Takım'daki hedeflerini de aktaran Ebrar Karakurt, "Milli Takım'da yerimi sağlamlaştırmak istiyorum. Gelecek için çok daha fazla olimpiyat görmek istiyorum. Yaşım buna çok müsait. Umarım 2024, 2028 Olimpiyatları'nda, neden olmasın 2032 Olimpiyatları'nda da aynı şekilde güçlü bir kadro ile orada bulunuruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Ebrar Karakurt: Her turnuvada kürsü ve madalya istiyoruz
Ebrar Karakurt: Her turnuvada kürsü ve madalya istiyoruz
Ebrar Karakurt: Her turnuvada kürsü ve madalya istiyoruz
Ebrar Karakurt: Her turnuvada kürsü ve madalya istiyoruz

voleybol, İtalya, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt: 'Her turnuvada kürsü ve madalya istiyoruz' - Son Dakika Spor


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