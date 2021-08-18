Ebrar Karakurt, Romanya maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi! Yere göğe sığdırılamıyor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek final başarısı gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçında Romanya karşısında çıktı. Karşılaşmaya Ebrar Karakurt'un performansı damga vurdu.

ELEŞTİRELERE SAHADA CEVAP VERDİ

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf nedeniyle bir kesim insan tarafından eleştiri oklarının hedefi olan genç voleybolcumuz Ebrar Karakurt, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynadığımız ilk maçta şov yaptı. Başarılı performansına sosyal medyada övgüler yağan Ebrar, kısa süre içinde gündemde zirveye oturdu.