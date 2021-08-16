Ebrar Karakurt sevgilisiyle yaptığı paylaşımla olay oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı smaçörü ve 18 numarayı giyen oyuncusu Ebrar Karakurt 'un, kız arkadaşıyla barışmasının ardından yan yana poz verdikleri fotoğrafını paylaşınca bir kesimin tepkisini çekmişti. Bunun üzerine genç voleybolcu için sosyal medyadan binlerce destek paylaşımı yapıldı.

Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla başarılı bir performansa imza atan ve sampatik tavırlarıyla birçok sporseverin beğenisini kazanan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Bu paylaşım sonrası yıldız voleybolcuya tepki gösterenler de oldu.

Ebrar Karakurt'a gösterilen tepkilerin ardından sosyal medyada yıldız voleybolcuya adeta destek mesajları yağdı. Binlerce insan genç voleybolcu adına paylaşımlar yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarındaki performansıyla gündemden düşmeyen ve hayatı çok merak edilir hale gelen başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı. Maçtaki sevinç kutlamaları ve özgüvenli duruşuyla sosyal medyada ön plana çıkan Karakurt'un hayranları ise 'kıskandık' notuyla paylaşımlar yaptı.