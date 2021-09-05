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Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler - Son Dakika

Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler

05.09.2021 09:44

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un daha önce kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf bir grup insan tarafından tepki çekmişti. Bu olay üzerine takım arkadaşları da dahil olmak üzere binlerce insandan destek gören başarılı sporcu, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yenerek bronz madalya aldığımız maç sonrası çarpıcı bir paylaşım yaptı. Ebrar paylaşımında, "Bizi karalamak isteyenler Avrupa 3.'sü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler" dedi.

CEV 2022 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde, Sırbistan'a kaybederek final şansını kaçıran Ay-Yıldızlılar, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Karşılaşma sonunda daha önce kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf eleştirilen Ebrar Karakurt bu kez farklı bir paylaşımla gündeme oturdu.

Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler
Ebrar Kararkurt'un kız arkadaşıyla paylaşımı eleştirilmişti.

KISA SÜRE İÇİNDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Ebrar Karakurt, Hollanda maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Bizi karalamak isteyenler Avrupa 3.'sü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler" ifadelerini kullandı. Başarılı sporcunun bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler

Ebrar Karakurt, Hollanda, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • Fikret-Hanife Şanlıbaba: İnsanlar senin sporuna değil ahlaksızlığına tepki gösterdi, bu milletin başarıdan daha çok önemsediği şeyler var seni örnek almaya çalışan çocuklarımızdan korkuyoruz. Islah olman ümidiyle... Cevap Yaz 12 12 Yayından Kaldır
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