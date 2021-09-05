Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler

CEV 2022 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde, Sırbistan'a kaybederek final şansını kaçıran Ay-Yıldızlılar, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Karşılaşma sonunda daha önce kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf eleştirilen Ebrar Karakurt bu kez farklı bir paylaşımla gündeme oturdu.

Ebrar Kararkurt'un kız arkadaşıyla paylaşımı eleştirilmişti.

KISA SÜRE İÇİNDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yıldızı Ebrar Karakurt, Hollanda maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Bizi karalamak isteyenler Avrupa 3.'sü oluşumuzu ağlayarak günlüklerine yazabilirler" ifadelerini kullandı. Başarılı sporcunun bu paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.