A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Ebrar Karakurt: "Olimpiyatlarda elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız"

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 14 kişilik sporcu kadrosunda yer alan Ebrar Karakurt, başarılı olmak için çok çalıştıklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyatları için bir araya gelen A Milli Kadın Takımı, İstanbul'daki hazırlıklarına devam ediyor.

Olimpiyatlarla ilgili görüşlerine yer verilen Ebrar Karakurt, "Milletler Ligi bizim için keyifli bir hazırlık süreciydi. İtalya'da bir ay boyunca takım olarak güzel bir bütünlük kurduk. Sonunu güzel taçlandırdığımız, her maç üzerine koyduğumuz için mutluyuz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çok iyi oynamalı, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız ki orada da aynı başarıları elde edelim. Şu an burada amacımız doğrultusunda çok çalışıyoruz. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Tokyo'ya ayın 14'ünde gideceğiz. Umarım kampın geri kalanını da keyifli, sakatlıksız, sağlıklı bir şekilde geçiririz. İyi bir şekilde başlayıp, iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.