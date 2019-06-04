Son Dakika Haberleri: Ebrard: ABD gümrük vergisini engelleme olasılığımız yüksek
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Ebrard: ABD gümrük vergisini engelleme olasılığımız yüksek

12 dakika önce

– Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkesinin ABD'yi Meksika mallarına ek gümrük vergisi getirilmemesi için ikna etme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Ebrard: ABD gümrük vergisini engelleme olasılığımız yüksek, System.String[]
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ülkesinin ABD'yi Meksika mallarına ek gümrük vergisi getirilmemesi için ikna etme olasılığının yüksek olduğunu söyledi.
Basına konuşan Ebrard, "Görüşmelerde başarılı olma ihtimalimiz yüzde 80. Beklenmedik durumlarda nasıl birarada varolabileceğimiz konusunda stratejiler üzerinde çalışıyoruz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın yasadışı göçü engellememesi durumda 10 Haziran tarihinden itibaren Meksika'dan alınan mallara yüzde 5.0 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
Ekonomi
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