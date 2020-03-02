EBRD, 27 yılda Kazakistan'a 9 milyar dolar yatırım yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel EBRD, 27 yılda Kazakistan'a 9 milyar dolar yatırım yaptı - Son Dakika

EBRD, 27 yılda Kazakistan'a 9 milyar dolar yatırım yaptı

6 saat önce

NUR Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 27 yılda Kazakistan'a 9 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.

EBRD, 27 yılda Kazakistan'a 9 milyar dolar yatırım yaptı, System.String[]

NUR Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 27 yılda Kazakistan'a 9 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakanı Askar Mamin'in EBRD Başkanı Suma Çakrabarti'yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, altyapı, sağlık, mali alanlarda ikili işbirliği konuları ele alındı.

Mamin, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl EBRD ile sanayi, ulaştırma, enerji, tarım ve diğer alanlarda 750 milyon dolar değerinde 29 proje anlaşmanın imzalandığını belirterek, "27 yılda EBRD'nin Kazakistan'a yaptığı yatırım 9 milyar doları geçti." dedi.

Kazakistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2022 UEFA Avrupa Ligi finali Budapeşte'de yapılacak
AP eski Türkiye Raportörü Kati Piri, mülteci konusunda AB'yi eleştirdi: Türkiye'ye verilen sözler tutulmadı Göçmenlerin geçişine izin vermeyen Yunan askerleri, sınırda bu kez gazetecileri hedef aldı Türkiye'nin mülteci kararının ardından panikleyen AB'den skandal sözler: Kimse bize şantaj yapamaz

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 23:10:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EBRD, 27 yılda Kazakistan'a 9 milyar dolar yatırım yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]