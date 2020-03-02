EBRD, 27 yılda Kazakistan'a 9 milyar dolar yatırım yaptı - Son Dakika

NUR Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 27 yılda Kazakistan'a 9 milyar doların üzerinde yatırım yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakanı Askar Mamin'in EBRD Başkanı Suma Çakrabarti'yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, altyapı, sağlık, mali alanlarda ikili işbirliği konuları ele alındı.

Mamin, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl EBRD ile sanayi, ulaştırma, enerji, tarım ve diğer alanlarda 750 milyon dolar değerinde 29 proje anlaşmanın imzalandığını belirterek, "27 yılda EBRD'nin Kazakistan'a yaptığı yatırım 9 milyar doları geçti." dedi.