Son Dakika Haberleri: EBRD, Borsa'daki payını satmak istiyor
Son Dakika Ekonomi EBRD, Borsa'daki payını satmak istiyor

EBRD, Borsa'daki payını satmak istiyor

1 saat önce

Reuters'ın haberine göre EBRD, Hakan Atilla'nın CEO olarak atanmasının ardından BIST'teki yüzde 10 hissesini satmak istediğini bildirdi.

EBRD, Borsa'daki payını satmak istiyor, System.String[]

Reuters'ın haberine göre EBRD, Hakan Atilla'nın CEO olarak atanmasının ardından BIST'teki yüzde 10 hissesini satmak istediğini bildirdi.

Mehmet Hakan Atilla, Reuters, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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