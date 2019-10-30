EBRD, Borsa'daki payını satmak istiyor
1 saat önce
Reuters'ın haberine göre EBRD, Hakan Atilla'nın CEO olarak atanmasının ardından BIST'teki yüzde 10 hissesini satmak istediğini bildirdi.
Reuters'ın haberine göre EBRD, Hakan Atilla'nın CEO olarak atanmasının ardından BIST'teki yüzde 10 hissesini satmak istediğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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