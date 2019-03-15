EBRD'den Arçelik'e 150 milyon euroluk kredi

EBRD, enerji tasarrufu sağlayan ev aletlerinin üretimi ve geliştirilmesi için kullanılmak üzere Arçelik'e 150 milyon euro karşılığı TL cinsi kredi sağladı.

EBRD, enerji tasarrufu sağlayan ev aletlerinin üretimi ve geliştirilmesi için kullanılmak üzere Arçelik'e 150 milyon euro karşılığı TL cinsi kredi sağladı.

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