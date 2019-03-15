Son Dakika Haberleri: EBRD'den Arçelik'e 150 milyon euroluk kredi

EBRD'den Arçelik'e 150 milyon euroluk kredi

1 saat önce

EBRD, enerji tasarrufu sağlayan ev aletlerinin üretimi ve geliştirilmesi için kullanılmak üzere Arçelik'e 150 milyon euro karşılığı TL cinsi kredi sağladı.

EBRD'den Arçelik'e 150 milyon euroluk kredi, System.String[]
EBRD, enerji tasarrufu sağlayan ev aletlerinin üretimi ve geliştirilmesi için kullanılmak üzere Arçelik'e 150 milyon euro karşılığı TL cinsi kredi sağladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:50 

Arçelik A.Ş., Ekonomi
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